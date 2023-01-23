『fu_na様専用【美品】ケイトスペードショルダーバッグ ファーチャームブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 00分に出品され03月06日 11時 00分に終了予定です。即決価格は8,553円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Kate Spadeのショルダーバッグです。

ファーがとってもかわいく、汚れや傷などなく、きれいな状態です。



縦23cm、横28cm、マチ13cmです。



ストラップは取り外しできます。ストラップはケイトスペードの物ではなく、FURLAの製品です。



【デザイン】

黒と灰色のファー風素材を使用したユニークなデザインが特徴です。洗練された印象を与え、どんなコーディネートにもマッチします。また、Kate Spadeの印字があるレザーのチャームがついており、とってもかわいいです。



【機能性】

2本のハンドルとショルダーストラップが付いており、持ち方を選べるため、使い勝手が非常に良いです。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



ゴールド金具にスペードや、Kate Spadeの刻印、内側にKate Spadeのタグがあります。また、紙のタグも付いています。

大手オンラインオークションで購入しましたので間違いなく本物です。



- 色: 黒と灰色のパターン

- 素材: ファー風素材

- ハンドルの数: 2本

- ショルダーストラップ: あり

- ブランド名: Kate Spade



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ fu_na様専用【美品】ケイトスペードショルダーバッグ

ファーチャームブラック