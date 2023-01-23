『カルティエ バッグ ボルドー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 15時 14分に出品され04月11日 15時 14分に終了予定です。即決価格は10,833円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···レッド



5年ほど使用しましたが、別のものを購入したため出品いたします。

購入は10年以上前になります。



日常で使用していたため傷がございます。



神経質な方はご遠慮ください。



通常佐川急便にて発送いたします。

あんしん鑑定ご希望の方はコメントにてご要望ください。



#Cartier

#カルティエ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ カルティエ バッグ ボルドー