『試着のみ★COLE HAAN 黒 27cm コールハーンビジネスシューズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 18時 29分に出品され03月18日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|コールハーン
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¥ 9425
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落札価格7800円
801 入札履歴
終了
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