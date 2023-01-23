『試着のみ★COLE HAAN 黒 27cm コールハーンビジネスシューズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 18時 29分に出品され03月18日 18時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

COLE HAANは、品質とスタイルに定評のあるブランドです。ビジネスシーンからカジュアルな場面まで幅広く活躍します。



【快適な履き心地】

27cmのサイズで、試着回数は1回のみ。ほぼ新品の状態で、快適な履き心地を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

ウィングチップスタイルのデザインは、クラシックでありながらモダンな印象を与え、どんな服装にも合わせやすいです。



- ブランド: COLE HAAN

- サイズ: 27cm

- 試着回数: 1回試着のみ

- 色: 黒

- デザイン: ウィングチップスタイル



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ブラック



シューズ型...ウィングチップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: コールハーン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 試着のみ★COLE

HAAN

黒

27cm

コールハーンビジネスシューズ