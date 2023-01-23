『adidas YEEZY BOOST 700 MNVN Analog White【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 02時 55分に出品され03月15日 02時 55分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas YEEZY BOOST 700 MNVN Analog White



アディダス イージーブースト700 MNVN アナログ "ホワイト"



サイズが合わなかった為出品します。





サイズ 30cm



メインカラー···ホワイト



モデル名···YEEZY



YEEZYモデル名···Boost 700 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 30cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ adidas

YEEZY

BOOST

700

MNVN

Analog

White