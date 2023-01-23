『【新品】THIS IS MADE IN JAPAN どてらダウン ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 14時 16分に出品され03月30日 14時 16分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】

どてら、袢纏（はんてん）など江戸時代から伝わる、ぶ厚い綿入りの室内防寒着を、近代的な技術と製法でアップデートした「ドテラダウン」。日本の新進気鋭ブランド「THIS IS MADE IN JAPAN」が手掛けており、室内のみならず、街中やアウトドアでも楽しめる仕様に仕立てたアイテム



驚きの軽さ抜群の保温性を誇る「どてら」ダウン

日本の伝統的な生活着である「どてら」を、現代的なダウンジャケットスタイルにアップデートしたダウン。

表地はクラシックな印象でコットンとナイロンの特徴をバランスよく活かした混紡素材を使用。フロントにはサイドからも手を入れることができるフラップ付きポケットを配置、襟周りは立体的なデザインで首元が暖かくなるように仕上げています。袖裏地にはポリエステル素材を採用し、動きやすさや着脱のしやすさを高めています。

家でも野外でも大活躍、ゆったり楽ちん「どてら」ダウン。







【商品の状態】

新品タグ付きの商品になります。

他、同タイプのベージュも出品しております。







【 THIS IS MADE IN JAPAN 】

＊ブランド KAWADA DAWN

河田フェザー

どてらダウン (温泉型)



＊カラー ネイビー

裏地 ベージュ



＊素材 コットン 60%

ナイロン 40%

アウトドアウェアには欠かせない素材60/40(ロクヨン)クロス



＊サイズ 3 ( Lサイズ程度 )

身幅 69cm

袖丈 42cm

着丈 85cm









ご覧いただきありがとうございます。

あくまでも自宅保管の商品になりますのでご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ビームス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】THIS

IS

MADE

IN

JAPAN



どてらダウン



ネイビー