『SIGMA シグマ 30mm F1.4 DC DN（ソニーEマウント）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 07分に出品され03月19日 21時 07分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点)
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|α Eマウント
|ブランド:
|シグマ
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落札価格14900円
623 入札履歴
終了
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