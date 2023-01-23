『SIGMA シグマ 30mm F1.4 DC DN（ソニーEマウント）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 21時 07分に出品され03月19日 21時 07分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名



SIGMA 30mm F1.4 DC DN（ソニーEマウント）



商品説明



良好な状態のSIGMA 30mm F1.4レンズです。3年前に購入しました。ソニーEマウント対応で、大口径F1.4が特徴的。ポートレート撮影や低照度環境での撮影に最適です。レンズ内に少量のホコリがありますが、カビはなく撮影には影響ありません。購入後は常に防湿庫で保管しており、状態は良好です。フードと前後キャップが付属しており、元箱はありません。



状態



少量のホコリ（カビなし）



防湿庫保管



付属品：フード、前後キャップ



元箱なし





特徴



焦点距離：30mm



最大口径：F1.4



マウント：ソニーEマウント



出品中の他の商品とまとめて購入をご希望の場合は、コメント欄にてご連絡ください。専用ページをご用意いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: シグマ