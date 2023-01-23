『定価48,400 新品 ササフラス 比翼 ブランケット ホール リーフ コート【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 09時 02分に出品され04月13日 09時 02分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆◆※商品の発送について※◆◆



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◆◆商品◆◆



■ 定価48,400円 新品 タグ付き SASSAFRAS ササフラス 18AW

SF-181378 Wool Blanket Whole Leaf Coat 比翼仕立て 肉厚

ネップ ウール ブランケット ホール リーフ コート チャコール



※付属品は無く、本体のみになります。



肉厚なウールブランケット生地を使用したコートです。

ショップコートをベースにし、フロントは比翼仕立てですっきりとし、

左胸に小ぶりなツールポケット、

左右には定番のフロントからバックにかけて覆う

オーバーポケットがササフラスならではの一着。

オススメです。



お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討下さいませ。



◆◆サイズ＆カラー◆◆



表記サイズ：XS



実寸サイズ（平置きにて測定）



肩幅：約45cm（肩から肩まで）

身幅：約53cm（脇下から脇下まで）

着丈：約88cm（首元の縫い目から裾まで）

袖丈：約62cm（肩から袖先まで）



多少の誤差はお許し下さい。



カラー：チャコール



◆◆商品状態◆◆



新品未使用タグ付きになります。



あくまで素人保管になりますので気になる点やこだわる点がある場合は、

あらかじめご質問にてご確認下さいませ。

神経質な方のご入札はお控え下さい。

ご理解ある方のご入札宜しくお願い致します。



〔管理:K-17-255_37919_42017(SS)〕 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ササフラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価48,400

新品

ササフラス

比翼

ブランケット

ホール

リーフ

コート