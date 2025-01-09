『AirPods Pro 第2世代 型【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 00時 58分に出品され03月09日 00時 58分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あまり使用してないので、目立った傷はありませんのでこのお値段になっております。

よろしくお願い致します。



■お手頃なお値段であり高品質な商品を出品致します。



■商品の中でも格段に高性能 高品質なモデルの為、自信もってお勧め致しております。



■メルカリや他のフリマサイトに出回っている商品の中でも比較的お手頃なお値段でクオリティの高い高品質な商品ですので是非一度お試し頂ければと存じます。



★AppleのAirPods Proとケースのサイズが同じですのでケースの使用可能です！



【商品詳細】

■バージョン：bluetooth5.0

■防水機能搭載

■ハンズフリー通話機能



【付属品】

・イヤホン本体

・充電ケース本体

・USB充電ケーブル

・取扱説明書(英語/中国語/韓国語)

・箱



【安心機能搭載】

紛失した際に「探す」を使用する事で最後に使った場所を地図上で確認でき、見つけやすくサポート致します。

※iPhoneの機能でお話ししてます。Androidについては分かりません。



【紛失機能搭載】

紛失した際に「探す」を開き『サウンドを再生』をタッチするとケースから音が鳴り見つけやすくサポート致します。

※iPhoneの機能でお話ししてます。Androidについては分かりません。



【基本操作について】

●再生/一時停止：両耳のどちらかを一回押し

●音量アップ：右側イヤホン3回押し

●音量ダウン：左側イヤホン3回押し

●Siri起動：長押し



【適用機種】

iPhone、Android、タブレット、iPad、PCなどBluetooth機能のある様々な機器でご利用いただけます。



本製品はAppleのAirPods、AirPods Proでは御座いません。



【注意事項】

※受け取り評価を押した場合はいかなる場合でも返品返金、交換対応は致しかねます。



※商品の返品の際、送料はお客様負担でお願い致します。再発送のみこちら側で送料負担致します。



種別···AirPods Pro 型Bluetooth



世代···第2世代



ケース···MagSafe充電ケース(Lightning)付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし