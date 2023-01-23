『Fendi ロゴ刺繍 トレーナー XLサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 00時 25分に出品され04月12日 00時 25分に終了予定です。即決価格は21,000円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Fendiは高級ファッションブランドとして知られ、独自のデザインと高品質な素材を使用しています。このトレーナーは、Fendiのアイコニックなロゴが刺繍されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【素材と快適さ】

100%コットン素材で作られており、柔らかく通気性が良いです。日常使いに最適で、快適な着心地を提供します。



【サイズとフィット感】

XLサイズで、ゆったりとしたフィット感が特徴です。カジュアルなスタイルにぴったりのアイテムです。



- ブランド: Fendi

- 色: 黒

- デザイン: ロゴ刺繍

- サイズ: XL

- 素材: 100% コットン

- 洗濯表示: 洗濯機可

- 型番: CA07834702



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Fendi

ロゴ刺繍

トレーナー

XLサイズ