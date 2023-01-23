『専用HERMES エブリン ショルダーバッグ PM 白 刻印⬜︎I エルメス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 03時 13分に出品され03月24日 03時 13分に終了予定です。即決価格は3,422,222円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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HERMES ショルダー バッグ エブリン 白 ホワイト □I刻印 エルメス





人気のエルメス



エブリンです



斜めがけできます







本革で高級感があり



使いやすいサイズで



普段使いにも



重宝します







どんなファッションにも合わせやすく



大人っぽくコーディネートしやすいです









状態：



USED中古品





綺麗にご使用して頂けます









型番シリアルナンバー：□I刻印あり









素材：レザー 本革









サイズ：PM

幅 約29cm

縦 約27-31(本体)76cm(持ち手含む)

マチ 約6cm







付属品：なし

(背景の物は撮影用で商品には含まれません)









写真には写りにくい汚れ傷み等



ある場合があります





USEDであるという事



自宅保管のためご理解がある方の



購入をお願い致します







こちらは、業者オークションで



購入しました真贋済のものです







万が一正規品でない場合は、



返金対応致しますので評価前に



ご相談ください









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1200-1700

1184551359874-240928475-GD-SI54784







【エレガントなデザイン】

エルメスのこのショルダーバッグは、洗練されたホワイトレザーで作られており、どんなスタイルにもマッチします。



【特別なロゴ】

Hのロゴが穴あきでデザインされており、シンプルながらも目を引く特徴があります。



【実用性】

ショルダーストラップが付いているため、持ち運びが便利で、日常使いにも最適です。



- ブランド: エルメス

- 色: ホワイト

- 素材: レザー

- デザイン: Hのロゴが穴あきでデザインされている

- ストラップのタイプ: ショルダーストラップ

- 形状: ハンドバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト



エルメス/型名···エブリン

エルメス/バッグサイズ...PM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用HERMES

エブリン

ショルダーバッグ

PM

白

刻印⬜︎I

エルメス