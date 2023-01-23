『ネイビー色 レザー ビジネスバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 16分に出品され04月26日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 底に擦れなどあります。

多少の使用感はありますが、比較的綺麗な状態だと思います。

丈夫な作りなので、重い物を入れても充分に対応します。

使い込むことによって革の良さが出てくると思います。



会社勤めを辞めたので出品します。



売れなければ11月末には処分予定です。



【高品質レザー】

このビジネスバッグは、耐久性のある紺色のレザー素材で作られており、長持ちします。



【実用的なデザイン】

内装はブラウンの裏地で、内ポケットあり。

両サイドに大きなポケットがあり、スマホなどサッと取り出しやすい構造です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたデザインは、ビジネスシーンにぴったりです。



- 色: 紺色

- 素材: レザー

- タイプ: ビジネスバッグ

- 内装: ブラウンの裏地

- ハンドルの数: 2

- ファスナー: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トプカピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ネイビー色

レザー

ビジネスバッグ