『BALENCIAGA クロコミニバッグ トートバッグ ２WAY XXS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 18時 35分に出品され03月24日 18時 35分に終了予定です。即決価格は33,150円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★即購入OK





こちらで購入させて頂きましたが

他にも似たようなのがあるため出品します。



購入時同様、全てつけて発送いたします。



- 色: 黒

- 素材: エナメル

- 付属品: カード類、保存袋



〖size〗

幅：12.0cm 高さ：10.0cm マチ：5.5cm 持ち手：4.0cm











【ブランドの魅力】

BALENCIAGAは、ラグジュアリーブランドとして知られ、特にその革新的なデザインと高品質な素材で人気があります。このバッグは、その象徴的なロゴと洗練されたスタイルで、ファッションに敏感な方々に最適です。



【デザインと素材】

このバッグは、エナメル仕上げの黒色で、光沢感があり、どんなコーディネートにもマッチします。コンパクトなサイズながらも、収納力があり、日常使いにも適しています。



【付属品】

購入時に付属するカード類や保存袋が含まれており、コレクションとしても価値があります。









































#BALENCIAGA#バレンシアガ#ファッション#レディース#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#2WAY#クロコ#クロコダイル#黒#ブラック#ミニバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA

クロコミニバッグ

トートバッグ

２WAY

XXS