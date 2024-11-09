『F531 MACO様専用 YAMAHA NP-12B スタンド付【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 03時 56分に出品され04月17日 03時 56分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器
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|やや傷や汚れあり
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落札価格10920円
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終了
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