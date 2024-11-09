『F531 MACO様専用 YAMAHA NP-12B スタンド付【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 03時 56分に出品され04月17日 03時 56分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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YAMAHA ピアジェーロNP-12B黒

譜面台、電子アダプター付属ですぐに演奏ができます！説明書なし

61鍵ボックス型鍵盤 2016年製

キーボードタッチ感 弾く強さにより強弱がつくタッチレスポンス付き 約1曲録音機能あり

音色デモ10曲.ピアノ名曲10曲内蔵

アコースティックピアノをイメージ

スタイリッシュで軽量スリムボディ

サイズ）長さ 約1036×259×105㎜

重さ 約4.5kg



※本体とスタンドを接続するネジが欠品しております。中央のみ 両サイド2本不足画像9



簡易的な音出しによる動作の確認と簡易的な清掃は行っておりますが使用に伴うキズ汚れなどございます。

詳細は写真をご確認ください。またご不明な点があればお気軽にコメントまでお願いいたします



・写真に掲載している物が全てとなります。付属品の有無等はお写真を参考にしてください。写真に掲載していない付属品の不備等を求められても、対応はいたしかねます。



■出品している品は全て、一度は人の手に渡った【中古品】になります。

認識の違いによるトラブル防止の為、気になる点は購入前に必ず質問をしてください。

20241109000 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>鍵盤楽器 商品の状態: やや傷や汚れあり