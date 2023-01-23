『c-boy style (vol.10)シティーボーイコーデストリートコーデ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 08時 03分に出品され03月21日 08時 03分に終了予定です。即決価格は10,748円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明



本商品はトップス、パンツのみのセットです。



◎トップス

エルエルビーンハーフジップニット ブラック





目立つ汚れ、傷無し

多少の毛玉あり

多少のフェード感







表記サイズ: XXLのサイズ感

肩幅: 50cm

身幅: 60cm

着丈: 80cm

袖丈:74cm



◎パンツ

2タックスラックス ブラウン





表記サイズ: ※M〜L程度のサイズ感

ウエスト:38cm (平置き採寸)

総丈:100cm





注意

ネックレス、リング、シューズ、キャップは付属しません。スタイリングイメージの参考として掲載しています。



※即購入OKです

《フォロー割》 このアカウントをフォローしたら ・300円引

《おまとめ買い割引》

フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで500円引 《リピーター割引》 フォロワー様で、リピーターの方は200円引 ※全ての割引が併用可能です。 ※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。



#アパートメントザワンの部屋



c-boy Y2K 80s 90s 00s シティーボーイ

テック 柴田ひかり 在原みゆ紀 あいみょん

菅田将暉 ゆるだぼ コーデ売り セット売り

ノームコア 常田大希 グランジ ヒップホップ

HIPHOP スケーターストリート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ c-boy

style

(vol.10)シティーボーイコーデストリートコーデ