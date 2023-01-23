『iRobot（アイロボット） ルンバ コンボ 2 Essential【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 04分に出品され04月26日 02時 04分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Amazon参考価格:¥59798円 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用