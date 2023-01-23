『iRobot（アイロボット） ルンバ コンボ 2 Essential【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 04分に出品され04月26日 02時 04分に終了予定です。即決価格は24,480円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|新品、未使用
未使用保管品★ダイソン ソフトローラークリーナーヘッドV6用 966489-10
¥ 7020
ダイソン掃除機 sv12 本体
¥ 7800
⭐️超大特価⭐️掃除機 コードレス 28000Pa 強力吸引 自立式 超軽量
¥ 7331
ルンバ 960
¥ 9204
アイリスオーヤマ リンサークリーナー カーペットクリーナー RNS-300
¥ 7784
iRobot ルンバ 960 ロボット掃除機
¥ 7800
動作品ダイソンコードレス掃除機 dyson sv10 V8 D10
¥ 9737
2024年最新 Take-One(テイクワン) お掃除ロボット ロボット掃除機
¥ 7800
ケルヒャー K2.360 高圧洗浄機
¥ 10842
ECOVACS(エコバックス)DEEBOT T10 OMNI
¥ 15000
ダイソンV8 SV10 コードレスクリーナー掃除機2
¥ 10600
値下げ中 美品 Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni
¥ 29640
【未使用】iRobot Roomba Combo j9+
¥ 83700
日立 最上位 掃除機 HITACHI PV-BH900J
¥ 14900
Dyson ダイソン キャニスター 掃除機 DC63
¥ 8580
ルンバiRobotルンバe5【20年式】
¥ 8579
3000Pa 強力吸引 T6ロボット掃除機は3000Paの強力なブラシレスモータ
¥ 7246
【特価・ジャンク品】iRobot Roomba i7+ 自動ゴミ収集機付き
¥ 11700
落札価格24480円
332 入札履歴
終了
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