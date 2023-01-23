『美品 ISSEY MIYAKE 黒キルティング アウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 05時 56分に出品され04月10日 05時 56分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

ISSEY MIYAKE



【サイズ】

Mサイズ



【特徴】

ISSEYらしい特徴的なキルティング柄で、ノーカラーの大変お洒落なアウター（ジャケット）です。



【カラー】

ブラック



【素材】

ナイロン100%



【コンディション】

随分前に購入したものですが、着用は殆どありませんので、超美品と思います。



#ISSEYMIYAKE

#イッセイミヤケ

#キルティング

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

ISSEY

MIYAKE 黒キルティング アウター