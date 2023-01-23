『CHANEL シャネル トートバッグ ニュートラベルライン ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 13時 59分に出品され04月15日 13時 59分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL シャネル

トートバッグ ニュートラベルライン

ブラック



状態は画像にてご確認をお願いいたします。

付属品は鞄を入れるためのCHANELの布袋のみとなります。



エコメルカリ便にて発送予定です。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

シャネル

トートバッグ

ニュートラベルライン

ブラック