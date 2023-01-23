『THE NORTH FACE ノースフェイス ネバー ストップ クロスボディ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 16時 28分に出品され03月30日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,487円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プロフィール必読お願い致します(人’▽。)



✅商品説明



品番:NF0A81DS

実寸サイズ：横幅上32cm、縦17cm、奥行6.5cm

カラー：ホワイト



✅状態

2～3度使用しました。

写真の通り、傷や汚れ等なくキレイな状態です。



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・中古品にご理解頂ける方宜しくお願い致します。

・付属品等、商品は画像が全てとなります。



ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



#pAbE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

ネバー

ストップ

クロスボディ