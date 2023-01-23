『PUMA ゴールド ボンバージャケット S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 07時 44分に出品され03月18日 07時 44分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

PUMAのボンバージャケットは、スタイリッシュでありながら機能的です。



【デザイン】

光沢のあるゴールドのサテン素材が特徴で、カジュアルなコーディネートに最適です。フロントには2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【サイズ】

Sサイズで、女性にフィットするデザインです。



- ブランド: PUMA

- サイズ: S

- 色: ゴールド

- 素材: サテン

- デザイン: ボンバージャケット

- ポケット: 2つのフロントポケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PUMA

ゴールド

ボンバージャケット

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