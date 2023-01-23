『90s NIKE ナイキ down jacket ダウン black XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 16時 54分に出品され03月23日 16時 54分に終了予定です。即決価格は12,609円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 size XL



身幅 69

着丈 77

肩幅 58

袖丈 62



condition 良好

※左ポケットジップ欠損につき、閉まりません（画像参照）



90年代ナイキより、ダウンジャケットのご紹介です。



今回は合わせやすく、普段使いしやすいブラックをピックしました。

シンプルなデザインかと思いきや、裏面首元のスウォッシュがこっそりと潜んでいます。堪らないですね。



裾はドローコードで着丈を調節できますし、

中綿も元気でコンディションは非常に良いと思います



一気に寒くなりますので、ご準備お早めにですね、 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

NIKE

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