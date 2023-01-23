『North Face ダウンベスト 700フィル レッド メンズ Mサイズ 古着【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 02時 04分に出品され03月29日 02時 04分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気！！

ノースフェイスの

ダウンベスト！



真冬になる前の今の季節に

ピッタリのアウターです！！



1点物なので早い者勝ち！



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⚫ メンズ

ダウンベスト

700フィル

ブラック×レッド



【サイズ】

95(Mサイズ)

身幅 : 約57cm

着丈 : 約68cm

肩幅 : 約45cm

※平置き計測になります



【ダメージ感】

使用感あり

薄い汚れあり(画像9、10枚目)



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※あくまでも古着になります。

ご理解いただける方のみ

よろしくお願いします！



注意事項



※お使いのスマホ・PC上の環境によってはカラーが違って見える場合がございます。

※素人検品ですので見落としがある場合ございます、神経質な方は購入をご遠慮ください。

※配送時の破損については責任は負いかねます。（梱包時必ず動作確認、検品をしています。）

※梱包時、送料の関係上コンパクトに梱包していますので、ご理解下さい。



カラー···レッド

フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ North

Face

ダウンベスト

700フィル

レッド

メンズ

Mサイズ

古着