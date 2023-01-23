『AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 00分に出品され03月12日 20時 00分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3

ニコンFマウント



動作に異常はありません。

大きな傷、汚れはありません。

光学系は綺麗です。

付属品は写真のもので全てです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン