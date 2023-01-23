『PRADA プラダ リュック バックパック ナイロンリュック ベルト 三角ロゴ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 02分に出品され03月11日 11時 02分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪



※写真加工一切しておりません。実物に限りなく近いお写真です。



【PRADA】

大手中古ブランドショップ購入の確実正規品です。

プラダのナイロンリュックです☆

プラダ伝統の丈夫なナイロン生地で傷や汚れに強くて軽量、日常使いにも適した高級感あるバッグです☆

男女兼用、ユニセックスでご使用していただけます☆





※売る予定ではなかったので購入時のレシートや付属品等破棄してしまいお付けすることができません。ご了承下さいませ。





【状態】

外側→蓋のスナップボタンが脱落していますが、使用に問題はございません。〔写真13枚目〕

多少表面ポケットに小傷、底に薄汚れがありますが他は目立つ傷や汚れなく状態良好です。

写真をご確認の上ご購入下さい。



内側→目立つ傷や汚れなく状態良好です。

写真をご確認の上ご購入下さい。



【カラー】ブラック シルバー



【素材】ナイロン レザー



【サイズ】縦29 横30

幅18〔外ポケット込み〕

肩紐最長73



※若干の誤差はご容赦ください。



☆古物商を取得しており真贋できます。



☆中古品のため完璧な状態ではありません。主観での出品です。ご理解いただける方のご購入お待ちしております。



☆神経質すぎる方のご購入はお控え下さい。



☆iPhone11で撮影しております。できるかぎり実物と近いお写真を撮らせていただきますが機種により若干見え方が違う可能性があります。



☆基本はらくらくメルカリ便での発送になります。他の発送方法をご希望の方はご購入前にご連絡ください。



☆即購入大歓迎です！



よろしくお願いします(^^)

4-12 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ リュック バックパック ナイロンリュック ベルト 三角ロゴ