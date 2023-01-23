『【超美品】Apple iPhone8 64GB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 09時 38分に出品され04月13日 09時 38分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アップル
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落札価格10920円
909 入札履歴
終了
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