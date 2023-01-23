『【超美品】Apple iPhone8 64GB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 09時 38分に出品され04月13日 09時 38分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

超美品のピカピカ

・画面はガラスフィルム装着していたため無傷

・本体周りもカーバ装着していたためほぼ無傷

・初期化済み



機種名···iPhone 8

カラー···ゴールド

容量···64GB

バッテリー最大容量···80～84％

購入したキャリア···docomo



※Lightningケーブル等の付属品はありません。



#iPhone

#Apple

#スマートフォン 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル