『新品 CARHARTT カーハート トートバッグ ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 10時 52分に出品され03月12日 10時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Carhartt (カーハート）





ワークウェアにおいて商品の良さから世界中に多くのファンを持つ CARHARTTから”BAYFIELD TOTE"バッグの出品です！

フェイデッド加工が施されたオーガニックコットンを使用し、A4サイズも収まる収納力と複数のポケットや肩にかけやすい長さのハンドルが備わりデイリーユースに最適です。

シンプルなデザインで男女ともにご使用いただける商品です。

新品、未使用で、タグもきちんと付属しています。





品番 IO31403



商品名 Bayfield Tote



カラー BLAK ※メーカー表記はブラックですが加工が施され、見た目はグレーの感じです



サイズ 縦：38 横：35 マチ：13 cm（約）



仕様 開閉：ホック

外側：オープンポケット×1

内側：ファスナーポケット×1



原産地 チュニジア 他



素材 綿100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

CARHARTT

カーハート

トートバッグ

ブラック