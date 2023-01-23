『雰囲気系 B-3 パッチワーク リアルムートン ボマージャケット L ブラウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 12時 01分に出品され03月14日 12時 01分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



雰囲気系 TYPE B-3 羊革 パッチワーク リアルムートン ボマージャケット L ブラウン



◯カラー

ブラウン

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

小さいダメージやスレ、リペア跡など使用感ありますが、まだまだ着用可能です。



◯サイズ実寸

肩幅57センチ

身幅57センチ

袖丈67センチ

着丈前67.5センチ

着丈後ろ63.3センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutビンテージ

#古着屋dropOutフライトジャケット



199110237260213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 雰囲気系

B-3

パッチワーク

リアルムートン

ボマージャケット

L

ブラウン