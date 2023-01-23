『QUARQ DFOUR パワーメーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 58分に出品され03月16日 06時 58分に終了予定です。即決価格は24,640円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはQUARQ DFOURパワーメーターになります。

現行スラム8ボルトクランクアームに対応。

PCD110なのでシマノの4アーム用チェーンリングを取り付けられます。

仕様に伴う傷はありますが取り外すまで練習等で使用しており値も正常でした。

画像四枚目に取り付けイメージを掲載しておりますが販売はパワーメーター本体のみです。お間違えのないようによろしくお願い致します。

あくまでも中古品ですのでNCNRでよろしくお願いします。

必要であればロックタイトが付着していますがKCNCのチェーンリングボルトをお付けいたします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: スラム

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ QUARQ

DFOUR

パワーメーター