『【極美品】SEVENTEN セブンテン bee 蜂刺繍 金ボタン カーディガンS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 25分に出品され03月17日 00時 25分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【極美品】SEVENTEN セブンテン bee 蜂刺繍 金ボタン カーディガン さくら S





【商品説明】

大人の遊び心がたっぷり詰まった刺繍カーディガン。ポイントの蜂は刺繍の技法をミックスし、

立体感を出すことで洗練された印象に。

フロントのゴールドボタンもさりげない高級感。

ニット自体はレーヨン混でサラッとしていて、滑らかな着心地。

コンパクトながらもややゆとりを持たせたシルエットはスカートやパンツと合わせやすくコーディネートの幅を広げてくれます。





去年にブランドリユースセレクトショップにてほぼ新品の状態で購入を致しました。

着用の機会がありませんでしたので出品致します





価格 : 29600円



色 : さくら(ピンク)



素材 : レーヨン ポリエステル



サイズ : S(36～38相当)

肩幅 : 39

身幅 : 48

袖丈 : 52

着丈 : 52



付属品 : なし



使用感の少ない中古としては綺麗な状態です。

自宅保管である事を御理解願います。



現在の価格で購入頂ける方のみお願い致します。



この機会にいかがでしょうか！？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セブンテン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【極美品】SEVENTEN

セブンテン

bee

蜂刺繍

金ボタン

カーディガンS