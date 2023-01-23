『⭐️美品⭐️ ダッフィー スーツケース キャリーケース ハワイ アウラニ限定【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 23分に出品され03月18日 04時 23分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハワイ アウラニ限定

ディズニー ダッフィー＆シェリーメイ

スーツケース



2回程使用致しました。

持ち手部分に傷がありますが

本体は目立つ傷や汚れはなく比較的綺麗な状態です。



◉サイズ

高さ：約63cm

横： 40cm

奥行： 25cm



機内持ち込み不可



多少の誤差はご了承下さい



付属品は本体のみになります。



即購入OKです



プチプチとラップにて厳重に梱包し発送致します



※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますのでご了承下さい











キャラクター種類···ディズニー ダッフィー



アイテム種類···スーツケース

キャリーケース

キャリーバッグ

旅行 カバン

旅行バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⭐️美品⭐️



ダッフィー スーツケース キャリーケース

ハワイ

アウラニ限定