『MARNI マルニ黒 バッグ トランクバック ミディアム サフィアーノ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 18時 26分に出品され03月20日 18時 26分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 直しがある為お安く出品しています！



全体的には綺麗なお品だと思います。

開閉部分の金具にキズあります。（写真参照ください。）

⚫︎写真に赤丸が付いている箇所はお直ししています。

マルニにて直してもらったわけではなく、

普通のカバンお直し店でのお直しになります。デザインは同じように直していただいていますが。キズものとなると思いますので

ご理解頂ける方がのみお願い致します。







【機能的な収納】

内部にはジッパー付きのポケットがあり、小物を整理して収納するのに便利です。



- ブランド: MARNI

- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- スタイル: ショルダーバッグ

- 装飾: ゴールド金具



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARNI

マルニ黒

バッグ

トランクバック

ミディアム

サフィアーノ