『新品 未使用SanDisk 外付けSSD 4TB【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 23時 22分に出品され04月27日 23時 22分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能ストレージ】

SanDiskの4TB外付けSSDは、最大2000MB/sの転送速度を誇り、大容量データの迅速なバックアップや移動が可能です。





型番 SDSSDE81-4T00-GH25

エクストリームプロ ポータブルSSD V2



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新品未開封品です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サンディスク