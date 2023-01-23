『ダントン DANTON rライトダウン インナーダウン ブラック 42【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 35分に出品され03月20日 14時 35分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON

ダントン

ライトダウン

インナーダウン

ダウンジャケット

ブラック



サイズ

タグ表記 42

身幅 約52cm

着丈 約66cm

袖丈 約63cm

素人の採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



素材

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

詰物 ダウン90%

フェザー10%



店頭にて購入後ほとんど着てません。

写真のダウンジャケットのみで、保存袋は付属しません。

中古品ですので、ご理解いただける方のみ、ご検討をよろしくお願いいたします。

神経質な方はお控えください。

小さく折りたたんで、宅急便コンパクトにて発送予定です。

24時間以内発送いたします。



よろしくお願いいたします。





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダントン

DANTON

rライトダウン

インナーダウン

ブラック

42