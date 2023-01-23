『Michael Kors バッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 10時 12分に出品され03月30日 10時 12分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから使う機会がなく全く使用していませんのでとても綺麗です。袋もついています。



■サイズ

本体：約 H24×W28×D14 (単位cm)

ハンドル長さ：約 30cm

ショルダーストラップ長さ：約 80-100cm (長さ調節可 取り外し可)

本体重量：約 1100g



■カラー

BLACK(ブラック)



■素材

本体：牛革



■スペック

マグネットスナップ式開閉 / 内側：仕切り兼ファスナーポケット×1、オープンポケット×1



■付属品

保護袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Michael

Kors

バッグ