『最初値下げ【新品未開封】 iPhone16promax 512GB【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 17分に出品され03月12日 18時 17分に終了予定です。即決価格は125,950円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。

ダンボールは現品確認のため開封済み。

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また初期不良も含めて、商品に関するサポートはメーカーにお問い合わせください。



発送はネコポスです。



iPhone 16 Pro Max 512GB ブラックチタニウム

ブランド：Apple iPhone

画面サイズ：6.9 インチ

内蔵ストレージ容量：512GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ブラック系



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 16 Pro Max

カラー···ブラックチタニウム

容量···512GB

購入したキャリア···SIMフリー

付属品···イヤホン,箱

バッテリー最大容量···100%



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