『Canon EF-S 10-22mm レンズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 18時 35分に出品され04月04日 18時 35分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レンズ本体に大きな傷など無く、かなり美品です！

APSを使用しなくなったので出品致します。

10-22なので35ミリ換算で16-35ミリなので非常に扱いやすいです◎



【高性能広角レンズ】

CanonのEF-S 10-22mmレンズは、広角撮影に最適なレンズです。風景や建物の撮影において、広い視野を提供します。



【優れた光学性能】

最大絞りf/3.5-4.5により、明るい環境でもクリアな画像を実現。色収差や歪みを抑えた設計で、シャープな描写が可能です。



【使いやすさ】

軽量でコンパクトなデザインは、持ち運びにも便利。様々な撮影シーンに対応し、初心者からプロまで幅広く使用されています。



- ブランド: Canon

- モデル: EF-S 10-22mm

- 焦点距離: 10-22mm

- 最大絞り: f/3.5-4.5

- フィルター径: 77mm

- レンズマウント: EF-S



＊レンズフードはございません

＊レンズキャップは前後ついてます



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン