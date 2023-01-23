『ADORE ノーカラー 袖口ファージャケット 黒36美品【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 22時 50分に出品され05月04日 22時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ADOREのノーカラージャケットです。

数年前に購入、数回着用後に自宅保管です。





袖口のファーはラビットで、ボタンでとりはずしできます。





- ブランド: ADORE

- 色: 黒

- デザイン: ノーカラー

- 素材: 毛90%ナイロン10%

- 袖口: 取り外し可能のラビットファー付き

- サイズ: 36









カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ADORE

ノーカラー

袖口ファージャケット

黒36美品