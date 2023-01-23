『リーバイスレッド ハワードsize M/DAN Replica Jeans【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 44分に出品され03月14日 18時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以下公式ホームページの引用です

写真の追加等あればご連絡ください

数回着用して右裾の後ろに小さな穴が空いています。

その他は特に傷や汚れはないです。



【ブランド】

DAN / ダン



【アイテム】

レプリカジーンズ



【素材】

12オンス 岡山デニム

コットン100%



Mサイズ

ウエスト：104cm

股下：73.5cm

裾幅：49cm

わたり幅：38.5cm



【商品詳細】

2004年にリリースされ一世を風靡したLevis REDの名作「HOWARD」を再現したアイテム。



スーパールーズシルエットに伸縮性のあるベルト、溶接工をイメージした独特な色落ち加工やランダムステッチなど、細かいディテールを忠実に再現しております。



生地には岡山県児島産の12オンスデニムを使用。

履き込むほどにデニム特有の色落ちもお楽しみいただけます。



リーバイスレッド ハワード

Levis RED HOWARD



デニムカラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ リーバイスレッド

ハワードsize

M/DAN

Replica

Jeans