『【美品】FURLA フルラ 1927 ハンドバッグ ショルダー ブルーグレー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 16時 31分に出品され04月16日 16時 31分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フルラ FURLA 1927 トップハンドル



数回使用しましたが、まだ状態はきれいかと思います。



付属品: 写真にあるもの全ておつけします。



- ブランド: FURLA

- 色: 水色 ブルーグレー ライトブルー グレー

- スタイル: ハンドバッグ ワンハンドル ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。



素材···革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】FURLA

フルラ

1927

ハンドバッグ

ショルダー

ブルーグレー