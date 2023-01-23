『ドゥージーエムクラス ウールアンゴラリバーコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 55分に出品され03月19日 09時 55分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年くらいにベイクルーズで購入。



色は黒です。

ドライクリーニング済。



裏地がないタイプです。

軽くてあたたかいです。



襟の部分がクリーニングから戻ってきたら

少し折れてました(^^;



値下げ不可



よろしくお願いします。

カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドゥージーエムクラス ウールアンゴラリバーコート