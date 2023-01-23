『TERRA CIELO MARE テッラチエロマーレ 手巻き時計【2024年最新】 』はヤフオクでから05月12日 18時 22分に出品され05月12日 18時 22分に終了予定です。即決価格は43,199円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TERRA CIELO MARE FERRARINフェラーリン



イタリアの英雄、Arturo Ferrarin(アルトゥーロ・フェラーリン)を称えて制作されたモデル。1920年にアンサルドSVA9複葉機(SPA6水冷式直列6気筒220馬力エンジン)11機でローマを飛び立ち109時間をかけて東京まで飛行した。斜めに配列された文字盤は操縦席での腕の傾斜を考慮して曲げられている。



[アイテム] 腕時計

[ブランド] TERRA CIELO MARE FERRARIN

[モデル名] FERRARINフェラーリンTC7044AC3PA

[ケース材質] ステンレス

[ベルト]レザー

[ケースサイズ] 43mm

[動力] 手巻き

[付属品] 箱、純正尾錠



[コンディション]

ケースに細かいキズがありますが、比較的状態の良い中古品です。

ベルトは劣化しています。

Dバックルは社外品ですが純正の尾錠は付属しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テッラチエロマーレ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ TERRA

CIELO

MARE

テッラチエロマーレ

手巻き時計