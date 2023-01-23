『値段交渉可 サルバトーレ フェラガモ レザー ハンドバッグ トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 13分に出品され03月28日 13時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ ハンドバッグ トートバッグ ガンチーニ レザー レディース バッグ ブラウン 茶



○サイズ 約

タテ16zcm

ヨコ35cm

マチ6.5cm

ハンドル40cm

平置き実寸。



○状態

新品で購入しましたが、使用しないまま、暗所にて、保管しておりました 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値段交渉可

サルバトーレ

フェラガモ



レザー

ハンドバッグ トートバッグ