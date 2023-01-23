『OMEGA オメガ デヴィル 1365 腕時計 750 クォーツ K18 18金【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 21分に出品され03月22日 19時 21分に終了予定です。即決価格は183,400円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー：OMEGA

型番：1365

名称：腕時計

品名：アンティークデヴィル

カラー：

素材：750 K18 18金

サイズ：

付属品：なし

備考：買取店にて鑑定済み

正規品と判断されました。

ケース、裏蓋、尾錠はK18 です。

動いていますが

急に早く進んだりします。

時計としての機能はないかと

思います。

ベルト使用感ありますが正規ベルトです。

磨きなどしていないので

小傷あり



中古品のため小傷あります。

新品クラスをお求めの方はご遠慮ください。



ご質問等ありましたら

購入前にお願いします^_^



値段交渉や質問中などの途中でも

先にご購入していただいた方を

優先致します。



何で発送するかは、こちらで判断させていただきます。ご了承ください。

ポストには鍵を付けるなどのご対応お願い致します。



沖縄からゆうパケット、

ゆうパケットプラス発送は

電池類の有無に関わらず

全て船便になるようです^_^

最低1週間はかかります^_^

ご了承いただける方のみご購入下さい

待てない方は購入しないでください



沖縄からの発送の為、

約一週間ほどかかる場合がございます。

御了承くださいませ。

台風時期は船が出港できないので

2週間は見てください。



お盆、クリスマス、年末年始などは

配送が混み合いますので

ご了承ください。

沖縄からの発送です。

必ず遅延が発生しますので

ゆとりを持ってご購入お願いします。

般00001 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オメガ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ OMEGA

オメガ

デヴィル

1365

腕時計

750

クォーツ

K18

18金