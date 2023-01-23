『クリスチャンルブタン スニーカー 正規 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 34分に出品され03月07日 19時 34分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|28cm
Kj着用 adidas Nizza 降谷建志 Dragon Ash 27.5cm
¥ 10250
CLARKS クラークス J Shacre Boot Black Leather
¥ 9204
New balance 990v6 BB6 26.5cm
¥ 17850
新品 adidas CAMPUS 80s マルチカラー 28.0㎝
¥ 8970
ナイキ ダンク ロー プレミアム エスビー QS ファスト タイムズ 29cm
¥ 14850
PAF On CloudVenture Peak PBF 25.5 ブラウン
¥ 16100
Off-White NIKE AIR FORCE 1Mid スニーカー 28cm
¥ 10855
New Balance M2002RXK NAVY 23FW-I
¥ 13000
新品ノースフェイスシューズShuttle Lace WPウォータープルーフ26㎝
¥ 7488
NIKE AIR MAX INFINITY 2 CU9452-002
¥ 7410
【猫猫ホッピー様専用】Enzo Bonafe ビットローファー 5.5
¥ 16830
Nike Air Force 1 07 White/Black 29cm
¥ 7410
ビルケンシュトック_アリゾナ_スウェード
¥ 8190
Hak様専用Asics GEL-QUANTUM KINETIC グリーン
¥ 10725
ナイキ SB DUNK ユニコーン ガンダム 26.5cm
¥ 16500
Nike Air Jordan 1 High OG Denim
¥ 10920
NIKE SB DUNK april
¥ 28815
ティンバーランド Timberland TIMB A1UFH
¥ 7792
落札価格35000円
490 入札履歴
終了
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