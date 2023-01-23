『クリスチャンルブタン スニーカー 正規 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 19時 34分に出品され03月07日 19時 34分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こんにちはこちらはクリスチャンルブタンのスニーカー、サイズは43で28cm相当になります。



新品未使用です。

正規品ですのですり替え防止のため返品は不可です。必要であれば写真追加いたします。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm

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靴 タグ クリスチャンルブタン スニーカー 正規 新品