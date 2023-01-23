『最終 イザイア ナポリ 46 ネイビー isaia napoli【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 41分に出品され03月20日 12時 41分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Isaia napoli ジャケット

46

およそのサイズ

肩幅43 着丈73 袖丈60 身幅51

ネイビー(気持ち明るめ)



ご覧いただきありがとうございます。

今からの季節活躍できるジャケットです。

シャツもどうですが

モックネックニット

タートルニットによく合います。

少し使用感ありますが

全体的に綺麗です。

マニカカミーチャ、本切迫です。

※ハンガー無し



キートン ミケランジェロ

イザイア チェザーレ アットリーニ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イザイア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終 イザイア ナポリ 46

ネイビー isaia

napoli