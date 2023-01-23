『Bose QuietComfort Ultra Headphones【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 20時 52分に出品され03月22日 20時 52分に終了予定です。即決価格は18,252円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 T131



Bose QuietComfort Headphones LE 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 サンドストーン



未開封です



※ 未使用の綺麗な良好な状態になります。完璧な状態をお求めの方神経質な方過度に状態を気にされる方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ