『当時物 80s スラッシャー thrasher ヘインズ hanes アメリカ製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 36分に出品され03月15日 08時 36分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スラッシャー 当時物 80年代 激レア スウェット トレーナー



1981年にサンフランシスコでEric Swenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌THRASHER MAGAZINE



カラー 青 ブルー



ボディ ヘインズ 社製 hanes タグ



サイズ L

着丈約66cm身幅約55cm肩幅 ラグラン

素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください



アメリカ製 made in usa



古いアイテムになりますので多少の使用感やフェード感ありますが比較的良好でまだまだ活躍してくれると思います

あくまで中古品になりますのでビンテージにご理解のある方のみご購入をよろしくお願い致します



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メンズ

トップス タグ 当時物 80s

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