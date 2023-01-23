『NIKE AIR MAX INFINITY 2 CU9452-002【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 09時 54分に出品され03月21日 09時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 近場の使用で3回ほど履きました。

ほぼ未使用なのでほぼ新品、美品です。

自分の足の形にはちょっと合わず、なくなく手放します。ぜひ！



メインカラー···ブラック



モデル名···AIR MAX INFINITY 2



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

MAX

INFINITY

2

CU9452-002