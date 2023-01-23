『ZEROHALLIBURTONアタッシュケースP-series94337ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 08時 59分に出品され03月22日 08時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】ZERO HALLIBURTON

ゼロ ハリバートン

【商品名】アタッシュケース P-series 2

プレミアムライン 94337 01

【カラー】ブラック

【購入時期】2023年6月

【定価】115,500円

【使用期間】2023年6月から2024年5月まで

【商品説明】A3サイズ対応、ノートPC16インチが入るサイズ感のアタッシュケースです。

マチ幅にゆとりがあり、ややゆったりとした内装にはB4サイズを収納可能なマチ付きポケットや、フラップ付きポケット、ペン挿しを装備。

その他、カードやパンフレットなどを挟んだり、充実した収納が魅力です。

お好きな3ケタの暗証番号を設定していただくナンバーロックでセキュリティにも配慮し、エグゼクティブにふさわしい全体的にスマートな印象です。

各界のトップに愛用され、「手にすること自体がステータス」とさえ言われる、最高峰のプレミアムライン『Pシリーズ2』。

完璧な実用性とラグジュアリーさが融合するデザインは、まさにビジネス・エグゼクティブのためのアタッシェケース。 伝統のメタルラッチによるオープンアクションとダイヤルロックが、堅牢性と気密性を確保。オーガナイザーポケットが充実したフル内装は、このシリーズのみの仕様です。

ダイヤル式TSAロック

【参考1】 https://www.galleria-mall.jp/fs/galleria/94331

【サイズ】W 460 *D130 *H 330

【備考】厚さ13cmモデル

【主な素材】アルミニウム

【傷•ヘコミ•汚れなどの説明箇所】

アタッシュケース 外面 縦2cm 縦2cm 縦2cm

横3cm 4箇所の傷があります。

商品写真 10枚目11枚目を参考にして下さい。



約1年間ビジネス使用として使っていました。

中古品使用品の出品の為に外面などに傷•ヘコミ•汚れが多数あります。

ご理解の程宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゼロハリバートン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ZEROHALLIBURTONアタッシュケースP-series94337ブラック