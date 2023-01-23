『(大幅値下げ)Stone Islandジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 07時 54分に出品され03月07日 07時 54分に終了予定です。即決価格は14,080円に設定されています。現在194件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stone Islandのジャケットです



ジップが少し斜めになっておりディテールがかわいいです

胸元にはポケットがありかっこいいデザインとなっております。 サイズs表記ですがmサイズ位です



クリーニングに出しましたが、首元に色褪せがあるくらいで全体的に綺麗なので全然使えると思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ (大幅値下げ)Stone

Islandジャケット