『Linkbuds Open オープンイヤーイヤホン【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 07時 14分に出品され03月19日 07時 14分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 linkbuds openになります。使用時間は3時間程度になります。私の耳には合わず、耳が痛くなるため販売いたします。



こちらの商品を買う際は、一度家電量販店などで試着してからをおすすめします。



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